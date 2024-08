Gori na težko dostopnem območju Triglavskega narodnega parka (FOTO in VIDEO)

Na območju Triglavskega narodnega parka gori. Goreti naj bi začelo že pred dnevi, saj so vonj prvič zaznali že 15. avgusta, a po pregledu takrat območja od Črnega jezera proti Komni požara takrat niso odkrili. Teden dni kasneje pa so pohodniki zaznali dim in takrat je postalo jasno, da res nekje gori.

Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Bistrica je zapisalo, da je na Komarči prišlo do požara v naravi. »Zaradi nedostopnega terena se požar gasi s helikopterji Slovenske vojske in novimi letali za gašenje Airtractor. Na terenu so gasilci PGD Bohinjska Bistrica, Gorska reševalna služba Bohinj in enota Civilne zaščite Bohinj za reševanje na vodi. Vse obiskovalce Bohinjskega jezera naprošamo, da reševalnim službam omogočite prosto pot pri zajemanju vode in upoštevate navodila pristojnih na samem Bohinjskem jezeru in okolici. Hvala.«

Pri gašenju požara sodeluje tudi gorska reševalna služba. Na Facebook strani so zapisali, da se človek navadi, da jih nič ne sme presenetiti, tudi ko misliš, da si doživel in videl že vse.

Zapisali, da je bilo po sporočilu hitro jasno, da se na vrhu mogočne stene, ki je včasih pomenila »konc sveta« nekaj dogaja. »Termokamera na dronu je pokazala veliko anomalijo, enako pa sta potrdila prva reševalca, ki sta se prebila na zahtevni teren, kjer se je pogorišče nahajalo. Takoj sta pričela z delom, da bi se vse skupaj kar najhitreje omejilo in pripravilo na helikoptrsko posredovanje. Pri 'krampanju' se jima je pridružilo še šestero parov rok.«

Dodajajo, da se je dan že prevešal v noč, ko so zaslišali zvok Cougarja, ki je 4x odvrgel vsebino »bambija«, kot ljubkovalno pravijo vreči za gašenje. »Trije odmeti so bili zelo uspešni in pogorišče je dodobra namočilo. Za reševalce in prostovoljnega gasilca je to pomenilo, da lahko splezamo nazaj na pot in se vrnemo v dolino na pomoč svojim kolegom, ki so istočasno pričeli z zahtevnim reševanjem iz ostenja Pršivca. O tem kaj več pa v prejšnjem prispevku.

Se še spomnite prvega odstavka? Ja, tudi pri gašenju znamo pomagati, še posebej, kadar gre za zahteven in težko dostopen teren. Trenutno so fantje ponovno na hribu, kjer se trudijo, da se požar ne bo razširil in bo dokončno pogašen. Držimo pesti, da bodo pri tem uspešni.«