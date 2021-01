Grozovit požar v ljubljanski večstanovanjski stavbi, oseba ujeta v mansardi

V ponedeljek je okoli 20. ure na Tomačevski cesti v Ljubljani zagorelo v večstanovanjski stavbi, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci GB Ljubljana in PGD Tomačevo so pričeli gašenje požara in reševanje osebe, ki je bila ujeta v mansardnih prostorih.

Nekaj ur kasneje požar še v Stožicah

Osebo so rešili s pomočjo avtolestve preko strešnega okna. Iz stanovanjskega objekta so evakuirali 12 oseb. Gasilci so požar pogasili in pregledali žarišča, prav tako so odkrili del ostrešja in ga na koncu prekrili. V požaru je bilo eno stanovanje popolnoma uničeno, še tri stanovanja pa poškodovana, tako da niso primerna za bivanje.Nekaj minut pred drugo uro pa so ljubljanski gasilci odhiteli še v Stožice, kjer je bilo v stanovanju zadimljeno. Gasilci so ugotovili, da je v stanovanjski hiši na mizi zagorel papir. Tleči papir so odstranili iz sobe in ga pogasili ter sobo prezračili. Stanovalec, ki je bil v času požara v sobi, je čutil slabost in vrtoglavico. Pregledali so ga reševalci in odpeljali na pregled v UKC.