Izrezali so ga iz avtomobila, vendar mu niso mogli rešiti življenja

V ponedeljek okoli 23. ure je na regionalni cesti Šempeter–Dornberk pri Prvačini v občini Nova Gorica osebno vozilo trčilo v prikolico tovornjaka, ki je bila parkirana ob cestišču, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so gasilci JZGRD GE Nova Gorica, s tehničnim posegom iz vozila izvlekli voznika, a je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Posredovali so tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica in policija.

