Petnajst let zapora. To je kazen, ki jo bo moral odsedeti Maročan Safini Ali zaradi posilstva dveh slovenskih študentk. Slednji si lahko končno oddahneta, saj je sodbo okrožnega sodišča iz septembra lani pred dnevi potrdilo tudi ljubljansko višje sodišče. Tudi to, da bo Ali po prestani zaporni kazni za pet let izgnan iz naše države. »Višje sodišče v Ljubljani je pritožbo zavrnilo in sodbo prve stopnje potrdilo,« je po naših poizvedovanjih povedala predstavnica za odnose z javnostmi na ljubljanskem okrožnem sodišču Mateja Jazbec. Safini Ali gre za zapahe. FOTOGRAFIJE: Marko Feist ...