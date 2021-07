Grozljivo dogajanje v Kopru: policist slačil in tepel dečke (FOTO)

»Sem pošten policist,« je v zagovoru dejal kozinski policist Borut Banfi, ki se na koprskem okrožnem sodišču sooča z obtožbami, da je v Hrpeljah in na Kozini med letoma 2015 in 2016 storil več kaznivih dejanj v škodo treh mladoletnih dečkov. Pri njih naj bi iskal travo in podatke o preprodajalcu marihuane. Ob tem je menda izsiljeval izjave, izvršil neupravičene osebne preiskave z zlorabo uradnega položaja, kršil človekovo dostojanstvo z zlorabo položaja ali uradnih pravic ter oviral pravosodne in druge državne organe. Njihov prijatelj Pet zdaj polnoletnih mladeničev je že lani pri...