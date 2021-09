Grozljivka pri Cerknem, končala je pod avtobusom

Ob 6.39 je na avtobusni postaji v Ravnah pri Cerknem avtobus povozil osebo, po naših informacijah gre za žensko. Posredovali so gasilci PGD Idrija in Cerkno. Reševalci NMP Idrija so jo prepeljali v UKC Ljubljana.



V UKC Ljubljana so prepeljali tudi osebo, ki se je v petek zvečer poškodovala v prometni nesreči, ko je osebno vozilo ob 22.10 na regionalni cesti Tržič–Podljubelj v Tržiču zapeljalo po bregu navzdol in se ustavilo na spodnji cesti. Gasilci GARS Kranj in PGD Bistrica pri Tržiču so zavarovali kraj nesreče, na vozilu odklopili akumulator, sanirali na vozišču razlite motorne tekočine in vozilo postavili na kolesa.

