Grozljivka na območju Lendave: prišla v hišo in oropala starejšo gospo

Operativno komunikacijski center Policijske uprave Murska Sobota so okrog 14.15 obvestili, da naj bi v eni izmed hiš v Radmožancih v občini Lendava, prišlo do oboroženega ropa nad starejšo žensko. Osumljenca naj bi bila moški in ženska, ki sta se s kraja odpeljala z neznanim osebnim vozilom karavan sive barve.

Imel naj bi pištolo

Osumljeni moški naj bi imel v roki predmet podoben pištoli. Ženski bi naj odtujila manjšo vsoto denarja. Policisti iščejo osumljenca s postavitvijo cestnih blokad, ugotavljanjem identitete, zbirajo obvestila in opravljajo ogled.