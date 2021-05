Grozljivka na Frankolovem: trojica vlomila, lastnika zvezali

V noči na 19. maj lani so policisti na Frankolovem obravnavali rop: »Najmanj trije zamaskirani moški so potem, ko so pred hišo onesposobili varnostne kamere, vlomili v hišo in v spalnici grobo napadli lastnika, ju zvezali z vezicami in lepilnim trakom ter temeljito preiskali prostore. Ukradli so več gotovine in zlatnine, prenosni računalnik in fotoaparat ter osebno vozilo, s katerim so se odpeljali s kraja. Ko sta se lastnika uspela rešiti, je lastnica stekla do soseda in ga prosila, da o ropu obvesti policijo.«



Vozilo, ki so ga roparji uporabili pri begu, so nekaj dni po ropu in s pomočjo podatkov občana, našli na območju Trojan in ga vrnili lastnikoma. V poročilu policisti navajajo, da so storilci rop izvedli na izredno premišljen, brutalen in nasilen način: »Oškodovanca so načrtno izbrali in se na rop dobro pripravili.«



Policija je z zbiranjem obvestil in ostalimi preiskovalnimi dejanji ugotovila, da je v ropu sodeloval 42-letni moški doma z območja Kopra, z začasnim bivališčem na območju Ljubljane, ki so mu konec prejšnjega tedna odvzeli prostost in ga pridržali: »S kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa, po prvem in drugem odstavku 206. člena Kazenskega zakonika-1, smo ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.« Za storjeno kaznivo dejanje mu grozi do 15 let zaporne kazni.



V poročilu še navajajo, da je bil 42-letni storilec v preteklosti že obravnavan in pravnomočno obsojen za kazniva dejanja nasilništva, nedovoljeno proizvodnjo in prometa orožja ali eksploziva, lahke telesne poškodbe, grdega ravnanja, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, izsiljevanja in velike tatvina.



S preiskavo in iskanjem ostalih osumljenih nadaljujejo.

