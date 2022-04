Grozljiva nesreča na celjskem gradu: moški omahnil z grajskega zidu

V sredo ob 18.30 je na celjskem gradu v občini Celje občan padel z grajskega zidu 40 metrov globoko.

Gasilci PGE Celje so z vrvno tehniko in s specialnim vozilom rešili ponesrečenca in ga predali v nadaljnjo oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči.

Ti so poškodovanca na kraju oskrbeli in nato prepeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Okoliščine nesreče še niso znane.