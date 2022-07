Groza v soboškem parku: v ribniku našli 19-letnika

Policijska uprava Murska Sobota je potrdila, da obravnavajo dogodek, ki se je zgodil v petek okoli 19. ure. Takrat so namreč v soboškem parku, pravzaprav v tamkajšnjem ribniku, odkrili v vodi ležečega 19-letnika.

Kot so nam pojasnili, naj ne bi šlo za utopitev, temveč za dogodek. V ribniku v soboškem parku so odkrili 19-letnika s širšega območja Murske Sobote, ki so ga oživljali in nemudoma odpeljali v bolnišnico. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah je 19-letnik v smrtni nevarnosti. Zdravniki se trudijo, da bi mu pomagali in rešili življenje.

Spomnimo, da je že 15. maja letos v Soboškem jezeru – Kamenšnici v Murski Soboti utonil 25-letni državljan Komorov.