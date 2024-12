Groza na območju Krškega: na 24-letnika v delavnici padel avto, umrl na kraju

Iz PU Novo mesto poročajo, da so jih v četrtek okoli 12.30 obvestili o nesreči pri delu v kraju Raztez na območju Krškega. Policisti PP Krško in kriminalisti so opravili ogled, zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah je do nesreče prišlo v delavnici, kjer je 24-letnik popravljal osebni avtomobil. V času, ko je bil pod vozilom, ki je bilo dvignjeno na stebrni dvigalki, je vozilo padlo nanj.

Umrl na kraju

Zaradi hudih poškodb je moški umrl na kraju nesreče. Kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo, o nesreči pa so bili obveščeni tudi pristojni inšpektor za delo, preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec. Kriminalisti bodo po zaključeni preiskavi z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.