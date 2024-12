Groza na Brniku: morilca izročili Sloveniji

Iranskega državljana, ki naj bi novembra na brniškem letališču brutalno umoril nekdanjo ženo, nato pa pobegnil v Avstrijo, so pred dvema tednoma avstrijski organi izročili Sloveniji. Nekdanjo partnerico naj bi umoril iz maščevanja in ker se ni mogel sprijazniti z njunim razhodom, ki naj bi se sicer zgodil že pred najmanj tremi leti.

Kazensko so ga ovadili zaradi umora na zahrbten in grozovit način, grozi mu od 15 do 30 let zapora.

Spomnimo, da je zaposleni na letališču Jožeta Pučnika 33-letno mater treh otrok našel mrtvo v luži krvi 8. novembra zjutraj v gosti megli na parkirišču. Prejšnji večer je iz Istanbula priletela na brniško letališče, po opravljenih formalnostih na meji in letališču se je odpravila na bližnje parkirišče, kjer je imela parkiran avtomobil.

»Ko je prišla do vozila, je do nje stopil moški ter ji na zahrbten in grozovit način z ostrim predmetom prizadejal več vbodnih ran po telesu,« so nekaj dni kasneje pojasnjevali na policiji.

Čakal, da jo zabode

Bivši mož je nanjo tam dlje čakal, jo na hitro več kot desetkrat zabodel, nato pa pobegnil z avtom z avstrijskimi registrskimi tablicami v Avstrijo, kjer sta imela oba urejen status za bivanje. Kranjski kriminalisti so ga kmalu identificirali in se povezali s kolegi iz Celovca, ti so ga dva dni po umoru prijeli.

Na izročitev Sloveniji, kjer so ga kranjski policisti že na dan aretacije kazensko ovadili zaradi umora na zahrbten in grozovit način, je čakal v priporu v Avstriji, 4. decembra pa so ga izročili, je še poročal Dnevnik. Grozi mu od 15 do 30 let zapora.