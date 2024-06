Groza, kaj se je okoli 3. ure zgodilo v centru Ljubljane! Bili so štirje, prosili so za cigarete

S PU Ljubljana poročajo o dveh ropih. V petek, okoli 21.30 ure so bili obveščeni o ropu v Kočevju. Ugotovljeno je bilo, da sta dva storilca pristopila do občana in od njega zahtevala denar. Denarja jima ni želel izročiti, zato ga je eden izmed njiju udaril, nato pa sta mu odtujila denarnico. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev obeh storilcev in bodo o okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Danes, okoli 3. ure smo bili obveščeni o ropu v centru Ljubljane. Ugotovljeno je bilo, da so štirje storilci pristopili do oškodovanca in ga prosili za cigarete, nato pa ga je eden izmed njih udaril in mu odtujil denar. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.