Groza, kaj je sedem fantov naredilo 26-letniku

V nedeljo ob 4.15 uri so na PU Koper dobili prijavo, da so znanci v vasi pri Pivki pretepli 26-letnika. Po prvih podatkih naj bi ga sedem fantov vrglo po tleh in ga preteplo, zatem so pobegnili. Policisti zbirajo obvestilo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva. Poškodovanega so odpeljali v SB Izola na pregled.

Policisti Policijske uprave Koper so sicer v zadnjem vikendu intervenirali v 107 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 289 klicev. Obravnavali so 35 prometnih nesreč z materialno škodo, 3 z lažjimi poškodbami in 1 s hujšimi, zasegli so 1 vozilo. S področja kriminalitete so obravnavali 5 vlomov in 3 tatvine, zaradi kršitve javnega reda in miru so intervenirali v 11 primerih.