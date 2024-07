Groza, kaj je 44-letni nasilnež storil partnerici

Policisti PP Metlika so bili včeraj v večernih urah obveščeni, da zdravstveno osebje oskrbuje žensko, ki naj bi jo pretepel in poškodoval partner.

»Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 44-letni nasilnež 7. julija hudo pretepel in poškodoval partnerico, ki je šele dan zatem poiskala zdravniško pomoč. Nasilneža so izsledili in mu prepovedali približevanje žrtvi. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa,« sporočajo s PU Novo mesto.

Zoper 44-letnika bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.