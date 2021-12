Skrivnostno izginotje: Simonin mobi dva dni zvonil v prazno

Desetega decembra lani je izginila 43-letna Simona Meglič iz Levanjcev pri Destrniku. Tudi po letu dni ni znano, kam je odšla in kaj se je zgodilo. Enainsedemdesetletni oče Franc in 64-letna mati Boža Meglič sta preživela najbolj žalostno leto. Svojo edinko sta nazadnje videla v sredo, 9. decembra zvečer. Naslednje jutro jima je le še s hodnika zaklicala, da gre na sprehod. Potem je nista več videla. Po letu dni negotovosti še vedno upata in verjameta, da je Simona živa. Poleg skrušenih staršev, ki največ časa prejočejo in praktično ne jedo, očitno trpi tudi Simonin kuža, rotvajler Ares. Ko s...