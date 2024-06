Gostinec naj bi si kar sam izkopal grob

Osem let je minilo od domnevne ugrabitve in grobega izsiljevanja izolskega gostinca. Policisti in tožilci so bili prepričani, da so v tej zgodbi ujeli prave tri grešnike, a zdaj se je že drugič izkazalo, da so se očitno ušteli. Obtoženi izsiljevanja Florim Hoxha, Valon Hoxhaj in Elton Shkurti so namreč s koprske okrožne sodnije že drugič odkorakali z oprostilko v žepu.

Člana Kobre še iščemo

Zgodba sega v začetek poletja 2016, ko naj bi ugrabili D. K., ga odpeljali na skrivni kraj in izsiljevali ter od njega terjali med 30 in 50 tisoč evri. Organi pregona so prepričani, da so si dolg izmislili. Po obtožbi naj bi mu grozili, da ga bodo umorili, Hoxhaj naj bi predenj postavil dva naboja ter mu rekel, da bo z enim moral ubiti nekoga drugega, z drugim pa sebe. Grožnje naj bi se nadaljevale z besedami, da ga bodo torej likvidirali, če jim ne da denarja, še prej pa si bo moral sam skopati grob. In da če jim ne »vrne« 50.000 evrov, bo moral vrniti cel milijon. Pa še to naj bi slišal izolski gostinec, da ga bodo odpeljali na Kosovo, da bodo tja odpeljali tudi njegovega otroka in ubili vso njegovo družino.

Dva od obtoženih sta pristala za zapahi zaradi drugih očitkov. FOTO: Blaž Samec

Prvo sojenje se je začelo leta 2017, ampak samo proti Hoxhaju in Shkurtiju, saj je bil Hoxhaj nedosegljiv koprski sodniji. Senat koprskega okrožnega sodišča je leta 2018 oba oprostil obtožb, da sta izsiljevala, saj naj izpoved oškodovanca ne bi bila dovolj zanesljiva, da bi ju lahko obsodili. Oprostilka je bila torej izrečena zaradi pomanjkanja dokazov.

Mater, žensk in otrok ne tikamo.

Tožilstvo se je pritožilo, in to uspešno; v zadevi so morali znova odločati koprski prvostopenjski sodniki. Leta 2022 se je začelo vnovično sojenje, ko se je dvojici na zatožni klopi pridružil tudi Hoxhaj, ki je bil na begu pet let. Na ponovljenem sojenju je po poročanju Primorskih novic dejal, da je vse skupaj ena velika laž, dopuščal je sicer možnost, da je bil pri izterjavi dolga morda nesramen, nikakor pa ne bi nikomur grozil, še najmanj z napadom na njegove otroke ali ženo. »Mater, žensk in otrok ne tikamo. Moške pa ja. Če je vzel denar, mi ga bo slej kot prej vrnil,« je dejal in pripomnil, da jim izolski gostinec dolguje 40.000 evrov.

Po več izvedenih obravnavah na ponovljenem sojenju je senat pod vodstvom okrožnega sodnika Matevža Grosa izrekel enako sodbo kot v prvo – trojico obtoženih je zaradi pomanjkanja dokazov oprostil.

Dva od obtoženih sta bila sicer spoznana za kriva v tako imenovani zadevi Kobra. Valona Hoxhaja je sodišče leta 2018 zaradi poslov s prepovedano drogo in vodenja prebežnikov kot vodjo hudodelske združbe obsodilo na devet let in deset mesecev zapora, Shkurtija pa na pet let. Oba kazen prestajata na Dobu.

V zadevah izolski gostinec in Kobra bi sojenje čakalo tudi Valonovega mlajšega brata Sqhiprona, ki ga Slovenija zaradi mamilarskih poslov išče z mednarodno tiralico. Kosovarji so mu na podlagi slovenske tiralice sicer leta 2021 odvzeli prostost, a kot njihov državljan ni soglašal z izročitvijo Sloveniji. So pa pristojni organi Kosova sprejeli odločitev, da prevzamejo pregon in proti Sqhipronu sami uvedejo kazenski postopek. Ni znano, v kateri fazi je ta zadeva.