Primož bi gostilničarja zaklal, policista pa obrezal: zanj so »kučanski pomladek«

Ljubljančan Primož Mihevc je bil v postopku zaradi dveh groženj in štirih poškodovanj tuje stvari spoznan za neprištevnega, zato ga ne morejo obsoditi. A če je en psihiater v tej zgodbi menil, da 39-letnik med izvrševanjem kaznivih dejanj ni bil pri sebi, je drugi prepričan o Mihevčevi prištevnosti. In čeprav je ta priprt na mariborski enoti za forenzično psihiatrijo, so tožilci proti njemu vložili obtožbo. Policisti so ga ovadili zaradi štirih kaznivih dejanj, tožilci ga preganjajo zaradi treh. Očitno je od pregona proti njemu odstopil njegov oče, ki ga je prijavil 26. junija in potožil, da ...