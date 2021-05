Goljufu povedal PIN-kodo

Klicatelj ponudi žrtvi, da jo bo vodil na daljavo ter namestil antivirus in požarni zid. FOTO: Jure Eržen

Porast tovrstnih goljufij

V takih primerih se klicatelj, običajno v angleščini s tujim naglasom, predstavlja kot Microsoftova tehnična pomoč.

Primorca je v teh dneh drago stal klic iz tujine. Postal je namreč žrtev prevare, na kakršne ravno v teh dneh opozarjajo tudi na policiji, olajšan pa je bil za več kot 800 evrov.»Dobili smo prijavo občana, ki ga je poklical moški s tuje telefonske številke +40..., ter mu v angleškem jeziku povedal, da je uslužbenec Microsofta, in sicer v službi tehnične podpore,« je pojasnila, tiskovna predstavnica Policijske uprave Koper. Moški mu je povedal, da so zaznali vdor v njegov računalnik in da mu lahko pomaga s tem, da ga bo vodil na daljavo ter namestil antivirus in požarni zid. A mu je pri tem moral posredovati gesla o računalniku, nato pa še o bančni kartici in PIN.»Ko pa je zahteval še podatke o vseh mobilnih telefonih, je občan posumil na goljufijo in prekinil zvezo. Kmalu je prejel SMS banke o transakcijah, enkrat 414 evrov in enkrat 430 evrov,« je še povedala Anita Leskovec in dodala, da bodite pozorni na klice iz tujine: »Če prejmete tak klic, se raje ne oglašajte, predvsem pa klicatelju ne posredujte nobenih svojih podatkov!«V policiji zaznavajo porast poskusov tovrstnih goljufij s telefonskimi klici lažne Microsoftove tehnične podpore. Kot so sporočili v teh dneh (pred zadnjim primerom), so imeli do zdaj tudi dva primera oškodovanja v skupnem znesku 7500 evrov. »V takih primerih se klicatelj, običajno v angleščini s tujim naglasom, predstavlja kot Microsoftova tehnična pomoč. Sogovorniku pojasni, da kliče, ker njegov računalnik javlja napake oziroma alarme, kar naj bi bila posledica okužbe računalnika. Klicatelj v nadaljevanju želi, da mu uporabnik zaradi tega omogoči oddaljen dostop do svojega računalnika, da bo lahko rešil težavo,« še pojasnjujejo na policiji.»Uporabnike opozarjamo, naj bodo previdni tako pri prejetih klicih s tujih omrežnih skupin kot tudi s slovenskih telefonskih številk, saj storilci za izvajanje opisane prevare tudi potvarjajo telefonske številke. Uporabniki naj bodo pozorni na vse klice tako imenovane tehnične podpore, torej tudi v primeru, če klic prejmejo iz lokalnih omrežnih skupin,« še pojasnjujejo. V teh primerih pogovor nemudoma prekinite, seveda pa velja predvsem, da klicatelju nikar ne omogočite dostopa do računalnikov ter jim ne sporočate osebnih podatkov, uporabniških imen, gesel, PIN-kod ali številk kartic.Takšnih podatkov nikoli ne posredujte ne po elektronski pošti ne po telefonu. »Svetujemo, da klicatelju, ki ga ne poznate oziroma ga ni možno preveriti, ne posredujete svojih osebnih podatkov, klicateljevo telefonsko številko pa blokirajte. Če ugotovite, da ste bili žrtev opisane goljufije, vam svetujemo, da zadevo nemudoma prijavite na najbližji policijski enoti ali na spletnem mestu policije v vlogi za naznanilo kaznivega dejanja,« so še dodali.