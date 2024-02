Nobenega zagotovila ni, da bo po vrnitvi iz psihiatrične bolnišnice na prostosti še jemal zdravila ali da ne bo več zlorabljal drog. S tem stavkom je že 19. avgusta 2020 sodišče svaril odvetnik Matej Ban. »V njegovem življenju ni nobene avtoritete, ki bi zanj lahko skrbela na prostosti in ga tudi ustrezno in zanesljivo nadzorovala, da bi se lahko uspešno zdravil ambulantno,« je bil neomajen, ko je v dvorani gledal proti takrat 27-letnemu Urbanu Rupniku iz Logatca. Slednji je 3. aprila 2020 v Dolu pri Ljubljani z nožem skoraj ubil dva svoja gostitelja Andreja B. in Katjo K. Izkazalo se je, da ...