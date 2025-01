Gasilci so iz razbitin reševali poškodovano osebo (FOTO)

Danes, popoldan, nekaj minut pred 18. uro se je na lokalni cesti Bučečovci – Zasadi, v občini Križevci, pripetila hujša prometna nesreča, kjer so poleg policistov bili aktivirani tudi gasilci PGD Ljutomer. Izven naselja Bučečovci je namreč osebno vozilo zapeljalo s cestišča v gozd in se prevrnilo na bok. Ob prihodu na kraj so gasilci zadevo prometno in požarno zavarovali. Ob hitrem ogledu kraja je bilo ugotovljeno, da je v osebnem vozilu ukleščena in poškodovana oseba, zato so gasilci preko Regionalnega centra za obveščanje Murska Sobota zaprosili za aktivacijo ekipe Nujne medicinske pomoči (NMP).

»Pri tem je bilo še potrebno podreti nekaj dreves, da smo si utrli pot do mesta nesreče. Vozilo smo stabilizirali, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila in jo oskrbeli do prihoda ekipe NMP Ljutomer. Sledili so še ostali potrebni postopki, kot so odklop akumulatorja, nevtraliziranje izteklih nevarnih tekočin, razsvetljevanje in čiščenje kraja prometne nesreče. Avto smo tudi potegnili nazaj na cestišče in nudili pomoč avtovleki pri nalaganju vozila. Reševalci so poškodovano osebo odpeljali v Urgentni center Murska Sobota. Cesta je bila v času intervencije zaprta za ves promet,« so poročali gasilci PGD Ljutomer.