Gasilcem zjutraj zapiskali pozivniki, ob prihodu v dom pa jih je čakalo tole (FOTO)

Slovenski prostovoljni gasilci še kako dobro vedo, da nesreča ne počiva niti ob koncih tedna, ko so številni doma s svojimi družinami in bližnjimi. To se je zgodilo tudi v soboto na Vrhniki, ko je v naselju Gradišče zagorelo osebno vozilo.

Pozivniki so se oglasili tudi gasilcem PGD Verd, ki so odhiteli v gasilski dom, se pripravili na intervencijo, ko so se hoteli odpeljati na pomoč, pa jih je čakalo neprijetno presenečenje. Kot so gasilci sporočili na facebooku, sta dva lastnika avtomobilov parkirala tako, da sta onemogočila izvoz kar dvema gasilskima voziloma.

Neverjetno, kako sta parkirala. FOTO: PGD Verd

»K sreči ni šlo za kaj hujšega, je nastala samo materialna škoda, vendar lahko bi šlo za intervencijo, kjer so ogrožena življenja, in takrat vemo, da so pomembne vsake sekunde,« ob tem poudarjajo gasilci.

Neverjetno, kako sta parkirala. FOTO: PGD Verd

Več o neprijetnem pripetljaju si lahko preberete v spodnji objavi (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Na Bledu jih je pred vrati čakal BMW

To pa ni prvi primer takšnega nevestnega ravnanja voznikov pri nas. Da nekateri neustrezno parkirajo in s tem blokirajo izvoz gasilskih vozil, so društva že večkrat javno poudarjala, se je pa lani med neurjem na Bledu zgodil primer, ki je odmeval tudi v medijih.

Ko so gasilci PGD Bled prihiteli na intervencijo, odprli garažna vrata in se poskušali odpeljati na pomoč, je bilo pred vrati gasilskega doma parkirano osebno vozilo BMW in jim onemogočilo, da bi se odpeljali iz garaže.

Kazen za neodgovorno ravnanje le 40 evrov

Razlog, da se nekateri požvižgajo na talne označbe in pravila v cestnem prometu, morda tiči tudi v razmeroma nizki kazni za tovrsten prekršek. Čeprav lahko kdo s takšnim ravnanjem ogroža tudi življenja ljudi, praksa kaže, da ga doleti le kazen za napačno parkiranje. Ta po 18. točki 65. člena zakona o pravilih cestnega prometa znaša 80 evrov. Če jo kršitelj poravna takoj, plača le polovičko.