Blejskim gasilcem se to ni zgodilo prvič, 40 evrov je plačal za prekršek

V torek pozno popoldne, ko so neurja znova zajela Slovenijo, so gasilci spet reševali in pomagali. Tudi na Bledu, kjer pa na žalost ni nagajala samo narava, ampak jim jo je pošteno zagodel tudi brezbrižni avstrijski turist. Gasilci so bili okoli 18.30 obveščeni, da je med neurjem na blejski turistični vlakec padlo drevo. Na cestnem vlakcu so bili poleg voznika še štirje odrasli potniki. Člani PGD Bled so ob pozivu odhiteli v gasilski dom, se pripravili na intervencijo in doživeli šok, ko so odprli garažna vrata in se poskušali odpeljati na pomoč. Pred vrati gasilskega doma je bilo namreč parkirano osebno vozilo BMW in jim onemogočilo, da bi se nemudoma odpeljali iz garaže.

Gasilci so morali brezbrižno parkiran osebni avto premakniti za nekaj metrov.

40 evrov je plačal za prekršek.

Šest minut počasnejši

»Prišel je poziv na intervencijo, ko smo odprli vrata, pa je bilo pred vrati parkirano vozilo s tujimi registrskimi tablicami. Najprej smo preverili, ali so vrata odklenjena, da bi vozilo tako premaknili, a brez uspeha,« je povedal poveljnik gasilskega društva Domen Kunčič. Lastnika so nato iskali v bližnji okolici, a ker ga niso našli, so se morali znajti drugače.

»Imamo posebne vozičke, s pomočjo katerih lahko premaknemo vozila. Vse skupaj nam je vzelo od pet do šest minut, kar pomeni, da če bi na našo pomoč čakal kdo, ki bi bil hudo poškodovan in bi krvavel iz velike žile, bi najbrž na kraj dogodka prišli prepozno,« je dodal.

Blejskim gasilcem se to ni zgodilo prvič, saj se vozniki pred njihovimi vrati ustavljajo vsakodnevno.

Gasilci so o nevarno brezobzirnem dejanju obvestili tudi policijo, ta je lastniku jeklenega konjička napisala kazen. »Kakšna je globa, ne vem, a najbrž ni dobil več kot za napačno parkiranje,« je še dejal Kunčič. Žal pa se to blejskim gasilcem ni zgodilo prvič. Kunčič pravi, da se vozniki pred njihovimi vrati ustavljajo vsakodnevno. »Običajno je tako, da se samo ustavijo in počakajo v avtu, se pa najdejo tudi takšni, ki avto parkirajo tako, da nas ovirajo pri delu,« je dejal in dodal, da pri tem res prevladujejo turisti, a se med temi, ki to počnejo, najdejo tudi Slovenci.

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da je gasilce s parkiranjem na označeno pot, namenjeno intervencijskim vozilom, zaustavil 66-letni državljan Avstrije. »Voznik je storil prekršek po šestem odstavku 65. člena in s tem kršil 18. točko četrtega odstavka 65. člena zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP). Globa za ta prekršek je 80 evrov. Policisti so kršitelju izdali globo, plačal jo je v polovičnem znesku, 40 evrov,« smo izvedeli.

Policisti so še zapisali, da so takšna dejanja skrajno neprimerna, nepremišljena in nespametna. »Vsi dobro vemo, da je pri varovanju življenja ljudi in njihovega premoženja vsaka sekunda še kako pomembna in dragocena. Svetujemo, da vedno izberete parkirna mesta, ki so temu namenjena, in nikoli ne parkirate na intervencijsko pot, prostor za invalide itd., saj imajo poseben namen!«

Na srečo ob padcu drevesa na vlakec ni bil nihče poškodovan, gasilci pa so se torej do njega prebili z nekajminutno zamudo. Padlo drevo so požagali in odpravili posledice. Cesta je bila zaprta za ves promet dobro uro, so sporočili iz PU Kranj, na cestnem vlaku pa je nastala škoda.