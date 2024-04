Ganljiva izpoved botre umorjene Sabine

Kot smo poročali, se je pri nas zgodil grozljiv načrtovan umor matere štirih otrok, ki sta ga skovala njen mož in njegova ljubica. Priznani kuhar Tomaž Arklinič in njegova 33-letna ljubica sta se znebila 33-letne Sabine. Več o ljubezenskem trikotniku, ki se je končal na tako krut način, preberite tukaj.

Od pokojne Sabine se je na družbenem omrežju poslovila tudi njena botra z ganljivimi besedami.

»Draga Sabina!

Začutila sem, da moram nekaj napisati o tebi, tudi zaradi tistih, ki so te v teh štirinajstih dnevih obsojali. Ali si imela napake? Seveda si, kot vsi mi. Ali si namerno komu škodovala? Nikoli.

Bila si oseba s čistim srcem, prijazna, nasmejana, vedno pripravljena pomagati, čeprav si velikokrat pomoč potrebovala sama. Poznam te od prvega dne, ko si se rodila. Ko si bil v tvoji bližini, si čutil toploto, ki je žarela iz tebe. Odlična gospodinja, zlata mamica, ki se je kot levinja borila, da tvojim štirim malčkom ni nič manjkalo, bila si predana žena.

In sedaj! Prav tisti, ki si mu podarila svojo ljubezen, ti je na zahrbten način vzel življenje! Zakaj, ne vemo, saj si o njem vedno govorila v presežkih! Zakaj je štirim otrokom vzel mamo, zakaj je uničil vajin sijoči dom in vsaj na videz, idealno družino? To ve samo on in njegova pomagačica, kot se je izkazalo.

Sedaj si sijoč angel na nebu. Vem, da bos se dalje čuvala tvoje štiri male angelčke. Danes bi moral tvoj sin pihati svečke na torti. Verjetno se bo spraševal, kje je mami, zakaj ni z njim kot vedno za rojstni dan, tako kot se je pred enim tednom spraševala hčerka. Tvoja mami bo ob njih, kot vedno, ko si potrebovala varstvo.

Ponosna sem, da sem bila lahko tvoja botra, da sem te poznala. Upam, da bos našla mir in spokoj tam med zvezdami.

Mirno počivaj, angel moj, krivci za tvojo nasilno smrt pa naj dobijo pravično kazen.

Zbogom!«