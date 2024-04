Sabino umorila Tomaževa ljubica! On najel celo jasnovidca, ki bi pomagal razvozlati izginotje

Grozljiv morilski načrt, po katerem se bosta znebila Sabine, je po prepričanju policistov s pomočjo ljubice skoval 37-letni Tomaž Arklinič, priznani kuhar, ki se je znašel v rokah policije. Pred medije je namreč stopil Stanko Vidovič, vodja SKP PU Maribor, in predstavil podrobnosti krutega zločina, v katerem je umrla mati štirih otrok. Kot je pojasnil, je 23. marca 37-letnik na Policijski postaji Ptuj prijavil pogrešanje svoje žene, ki naj bi tisti dan odšla zdoma, pri tem pa je policistom izročil poslovilno pismo, ki naj bi ga napisala domnevno pogrešana. »Ko boš to bral, bom jaz daleč,« naj bi zapisala med drugim, smo poročali že včeraj. Da bi bil bolj prepričljiv, je po naših podatkih najel celo jasnovidca, ki bi pomagal razvozlati izginotje.

Ljubezenski trikotnik

»Policisti PP Ptuj so po prijavi pogrešanja v sodelovanju s policisti drugih enot in kriminalisti sektorja kriminalistične policije mariborske policijske uprave izvajali intenzivne aktivnosti v skladu z določili zakona o nalogah in pooblastilih policije, vendar oseba ni bila najdena,« je pojasnil Vidovič. V petek, 5. aprila popoldne, so torej pogrešano našli mrtvo v okolici Kidričevega. Policisti in kriminalisti so zaradi okoliščin najdbe trupla posumili, da je umrla nasilne smrti. Obveščena sta bila dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča na Ptuju in dežurna državna tožilka Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju in prišla na kraj najdbe. Z ogledom in opravljeno sodno obdukcijo so potrdili, da gre za pogrešano 33-letno Sabino.

Tomaž in Sabina sta se poročila 17. maja 2014. FOTO: Facebook

»V okviru preiskave kaznivega dejanja umora je bila še isti večer odvzeta prostost možu žrtve, 37-letnemu moškemu iz okolice Ptuja, naslednji dan pa še 33-letni ženski iz okolice Lenarta. Z zbiranjem obvestil smo ugotovili, da sta bila osumljena sodelavca, ki sta se zbližala in sta zaradi nezadovoljstva v svojih partnerskih zvezah načrtovala umor 33-letne partnerice osumljenca,« smo izvedeli.

Izkazalo se je, da poslovilnega pisma ni napisala Sabina, temveč osumljenka.

Tako sta se dogovorila, da bo Tomaž svojo ženo 22. marca pripeljal na dogovorjen kraj v bližini Kidričevega, kar je tudi storil. Tam je že čakala njegova ljubica in jo ob izstopu iz vozila z ostrim predmetom večkrat zabodla. Takoj za tem je truplo odvlekla do kraja, kjer jo je zakopala. Z osumljenim sta se nato skupaj odpeljala, dan po izvršenem kaznivem dejanju pa je Tomaž na policijski postaji prijavil njeno pogrešanje. Izkazalo pa se je, da poslovilnega pisma ni napisala Sabina, temveč ga je že prej napisala osumljenka in ga še pred izvršitvijo kaznivega dejanja izročila osumljencu .

Zasegli morilski nož

»Pri obeh osumljencih smo na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča na Ptuju opravili hišne preiskave in zasegli predmete, pomembne za nadaljnji kazenski postopek, med njimi pri osumljenki ostri predmet, za katerega utemeljeno sumimo, da je bil uporabljen pri kaznivem dejanju,« je še pojasnil Vidovič. Na podlagi vsega so zaključili, da sta v sostorilstvu izvršila kaznivo dejanje umora na zahrbten način. S kazensko ovadbo so oba v nedeljo zvečer privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju, ta je zoper oba odredil pripor.

Tomaž je sicer priznani kuhar.

Namesto skupne prihodnosti, v kateri bi Sabinino vlogo po željah Tomaža igrala sodelavka, jima grozi od 15 pa vse do 30 let za rešetkami, seveda v ločenih zaporih. Najbolj žalostno pa je dejstvo, da so brez matere ostali kar štirje otroci. Družina Arklinič iz Markovcev je živela odmaknjeno, skoraj brez druženja s svojci ali prijatelji, nam je zaupal vir. Tomaž in Sabina sta se poročila spomladi 2014, čez dober mesec dni bi praznovala 10-letnico zakona. Sabina je od prej imela hčerko, v zakonu s Tomažem pa rodila še dve hčerkici in sina, ki je star komaj 19 mesecev. Za otroke bo poskrbel Center za socialno delo Spodnje Podravje, enota Ptuj.

Naš drugi vir nam je zaupal, da sta bila Tomaž in Sabina nekaj dni pred njenim izginotjem še skupaj na poroki družinskih prijateljev. Na gostiji prisotne osebe so nam zaupale, da ni bilo videti, da je med njima kaj narobe. Tak pa je bil le zunanji vtis, kajti po naših podatkih naj bi bil Tomaž v zadnjem času v slabi koži in naj bi se pogosto »tako drl, da so se tresle stene nove hiše, ki sta si jo zgradila«.