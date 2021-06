Ga prepoznate? Ko mu je rekla, naj pokaže dokumente, jo je ucvrl

Policisti so bili v ponedeljek obveščeni o poskusu drzne tatvine na območju Most. Neznanec je skušal zamotili stanovalko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev. Ko ga je pozvala, naj ji pokaže dokumente, je odšel. Odpeljal se je s sivim renaultem. Star je okoli 30 let, visok okoli 155 cm, srednje postave, oblečen je bil v hlače in jakno z zadrgo, nosil je črno kapo s ščitkom in črna korekcijska očala. Policisti zadevo preiskujejo.



»Pri PU Ljubljana opažamo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na pretkan način, oškodovance pa zavedejo, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. O tem smo že večkrat poročali tudi v medijih, vendar opažamo, da so ljudje še vedno premalo previdni glede neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo,« opozarjajo policisti. Žrtve so predvsem starejši, storilci pa jih zamotijo s pogovorom (bodisi, da so serviserji, bodisi da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektroslužbe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov, itd.) in jih tako zvabijo iz hiše ali stran od hiše, da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci kraj nato zapustijo, tisti, ki je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom,« opozarjajo policisti



Policija svetuje, da imamo osebe, ki so prišle nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabimo v notranjost domov. Zaklepajmo hiše in stanovanja, ključ pa ob odhodu, četudi le na kratko, vzemimo s sabo. Ob tem bodimo pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) in vozilo, s katerim so se pripeljale (znamka, barva, tip in registrska številka).

