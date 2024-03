Furs v pol leta odkril 20 poštnih pošiljk z drogo (FOTO)

Trgovina s prepovedanimi substancami in s tem povezani organizirani kriminal postajata vedno bolj resen in pereč problem v državah EU kot tudi v Sloveniji.

Prepovedane snovi v športu. FOTO: Furs

Nedavno so vse članice EU zagnale carinski projekt »Customs Alliance for Borders (CAB)« s ciljem učinkovitega in usklajenega boja vseh carinskih služb držav članic EU proti tihotapljenju drog. Pri izvajanju teh politik v Republiki Sloveniji ima pomembno vlogo Finančna uprava RS (Furs).

Konoplja. FOTO: Furs

Furs pri tem nadzira tudi blago, ki se pošilja prek pošte, saj se ob razmahu spletnega nakupovanja prav to pogosto zlorablja za poskuse vnosa in iznosa prepovedanih substanc.

Vršički konoplje. FOTO: Furs

V zadnjega pol leta je Furs v poštnih pošiljkah odkrili 20 takšnih, ki so vsebovale prepovedane droge, in sicer v skupni količini 38 kilogramov.