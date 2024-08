Elektrika na transformatorski postaji usodna za Edija (FOTO)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je poročala, da se je včeraj ob 9.40 uri na območju občine Moravske Toplice pripetila huda delovna nesreča. Takoj zatem smo izvedeli, da je v delovni nesreči v naselju Suhi Vrh, ena oseba izgubila življenje, in sicer je delavca, ki je delal fasado na transformatorju, stresla elektrika. Poleg policije in gasilcev se je na kraju takoj znašla tudi reševalna ekipa, žal nesrečnemu delavcu ni bilo pomoči, in je umrl na kraju dogodka.

Iz družbe Elektro Maribor, čigav transformator so obnavljali, so potrdili smrtno nesrečo, ob tem so zapisali, da je šlo za zunanjega izvajalca, in ne delavca Elektro Maribor. »Žal potrjujemo, da je danes prišlo do delovne nesreče na področju Goričkega. V nesreči ni bil udeležen zaposleni Elektra Maribor, pač pa zunanji izvajalec,« so potrdili in zapisali na Elektru Maribor, niso pa potrdili, ali je v času dela, ki ga je izvajal delavec – fasader zunanjega izvajalca z območja Ptuja, v transformatorski postaji bilo izklopljeno napajanje električne energije.

Poleg policijskih preiskovalcev sta si žalostni dogodek ogledala tudi dežurna okrožna državna tožila Jana Rogan, in dežurni preiskovalni sodnik, predsednik okrožnega sodišča v Murski Soboti, Branko Palatin, ki je med drugim odredil tudi sodno obdukcijo, ki bo opravljana v naslednjih dneh. In takrat naj bi se vedel natančen vzrok za ta tragični dogodke. Sicer pa, po naših neuradnih, a zanesljivi informacijah, je v tokratni delovni nesreči umrl 56-letni Edi Krajnc s ptujskega območja, ki je delal za podjetje z območja občine Videm pri Ptuju.