Eksplozijo slišali osem kilometrov daleč (FOTO)

Na prvi novembrski večer, ko so številni po obisku grobov že bili doma, je v naselju Belovo v Sedražu v občini Laško okoli sedme ure zvečer zagorel lesen kozolec, v katerem so bili sušilnica žita pa kocke in bale sena, ogromno kmetijske mehanizacije, na strehi še sončna elektrarna.

Lastnik kmetije Damjan Knez, zaposlen kot hišnik na osnovni šoli v Rimskih Toplicah, ima že nekaj let registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, mlinarstvo. Pri delu mu pomagajo žena Majda, zaposlena v laški Thermani, in njunih pet otrok. Najstarejša hči Manca je že zdravnica in dela v celjski bolnišnici, imata pa še sinove Jureta, Jako in Andreja ter najmlajšo hčer Katarino. Knezovi so pridna družina, obdelujejo lastnih pet hektarjev zemlje, še devet jih imajo v najemu. Seno so imeli zase, nekaj tudi za prodajo. Zadnja leta so se posvetili mlinarstvu in poleg pšenice pridelovali tudi ajdo.

Požar pri Knezovih v petek zvečer se je videl več kilometrov daleč. FOTO: Tomaž Žohar/PGD Sedraž

V kozolcu so zgoreli kmetijska mehanizacija, krma in žito. FOTO: CZ Laško

3 tisoč kock in bal sena je zgorelo.

Razdejanje dan potem FOTO: CZ Laško

Herojski sosed

»Pet ton ajde je zgorelo in še okoli tri tisoč kock sena in bal. Pa stroji in priključki,« nam je solznih oči povedal gospodar Damjan Knez. Nekaj ajde je še ostalo na njivi in jo je nameraval požeti te dni.

»Ko je zagorelo, naju z ženo Majdo ni bilo doma. Vračala sva se iz Maribora, kamor sva šla po najmlajšo hčer, ki je bila tam na počitnicah. Da gori, nama je sporočil sin Andrej. Takrat sem avto ustavil, za volan je sedla žena, saj nisem bil več zmožen za vožnjo. Ko sva se pripeljala do Rozmanovih, to je malo naprej od Tremerij proti Laškemu, sva v daljavi zagledala žareče nebo. Takrat sem vedel, da je pri nas hudo,« nam je s tresočim glasom pripovedoval skrušeni gospodar. Mimogrede, od Tremerij do Sedraža je 17 kilometrov.

Knezovim je požar uničil tako rekoč vse. »Vse je zgorelo, nič nimam. No, imam, ženo in otroke,« nam je jokajoč povedal Knez, ki je lani praznoval abrahama. »Ko sem bil star deset let, nismo imeli nič. Vse, kar sem, sem ustvaril v 40 letih trdega dela,« nam je še zaupal. In dodal, da je zgorelo veliko strojev in priključkov, ki so mu bili v pomoč pri delu. »Dve strižni kosilnici, dva viličarja, dve balirki, cirkularke, tudi eden boljših traktorjev, na katerega sem bil res ponosen, ker je bil priročen in okreten. Ko sem ga kupil, sem vedel, da lahko z njim delam vse,« nam je še povedal gospodar. Pa tudi, da je hvaležen sosedu, ki se je izkazal za pravega heroja.

Velikanska sreča je bila, da ni bilo vetra. FOTO: CZ Laško

Požar je zanetil kratki stik na električni napeljavi, škoda je ogromna, za več sto tisoč evrov.

»Matjaž Sotlar je prvi opazil, da gori, in je takoj priskočil na pomoč. Če ne bi bilo njega, bi ostali tudi brez kombajna. Vsaj tega jim je s pomočjo mojih sinov uspelo rešiti,« je obupan Knez. Sosed je bil zraven tudi, ko je eksplodirala ena od dveh industrijskih jeklenk. »Gre za jeklenko, ki ima 40 kilogramov in je dobesedno poletela v zrak in nato padla na tla. Eksplozija je bila tako močna in glasna, da so jo slišali vse do Laškega,« je razložil Tomaž Žohar, poveljnik domačega Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Sedraž. Za lažjo predstavo: med Laškim in Sedražem je kakšnih osem kilometrov.

V daljavi sva zagledala žareče nebo. Takrat sem vedel, da je pri nas hudo.

Damjan Knez prideluje žito, ga melje in prodaja moko. FOTO: Mojca Marot

Za Sedraž je to čudež

Intervencija je bila po njegovi oceni ena najzahtevnejših in tudi zelo nevarna. »V njej so sodelovali tudi gasilci iz Rimskih Toplic, Rečice, Laškega, dve cisterni vode so pripeljali tudi gasilci iz Hrastnika. Požarni bazen s 40 kubiki vode smo namreč v hipu izpraznili, saj je bilo veliko gorljivih snovi. Skupaj smo porabili krepko čez 100 kubikov vode.« Posredovalo je kar 68 gasilcev s 14 vozili omenjenih društev.

»Dva sinova, Andrej in Jure, sta se med požarom nadihala dima. Jureta so zaradi visoke vsebnosti ogljikovega monoksida v krvi odpeljali v bolnišnico, a preventivno. Prav onadva sta namreč s pomočjo soseda pred zublji rešila kombajn in še en manjši traktor,« je poudaril poveljnik PGD Sedraž Žohar. In razkril, da je že zagorel tudi gozd v bližini objekta, a ga je gasilcem uspelo omejiti, veliko naporov pa so vložili tudi v to, da so pred zublji obvarovali hišo.

»Velika sreča v nesreči je, da tisti večer ni pihalo, kar je pravi čudež, saj v Sedražu skoraj vedno piha,« nam še pove Žohar. Intervencija pa se vse do včeraj ni zaključila, saj so se še pojavljala posamezna žarišča. Prav tako so policisti in kriminalisti Policijske uprave Celje včeraj ugotavljali vzrok za nastanek požara, prišli so tudi forenziki iz nacionalnega laboratorija. Sporočili so, da je izbruhnil zaradi kratkega stika na električni napeljavi v objektu. Škoda je ogromna, po prvih ocenah za več sto tisoč evrov.