V požaru nastala velika škoda, štirje so se nadihali dima

Kriminalisti Policijske uprave Celje in strokovnjak iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija so si v soboto in danes ogledali požarišče gospodarskega poslopja v Belovem in ugotovili, da je do požara prišlo zaradi kratkega stika na električni napeljavi v objektu.

Tuja krivda je izključena. Nastala škoda je visoka, so danes sporočili s policije.

Lastnik poslopja in njegovi trije sinovi so se pri reševanju premoženja nadihali dima.

V naselju Belovo v občini Laško je v petek zvečer zagorelo gospodarsko poslopje na domačiji, kjer pridelujejo ajdo. Ogenj je poslopje uničil, zagoreli so tudi sončna elektrarna, kmetijski stroji in večja količina ajde, je v soboto poročal Radio Slovenija.

Lastnik poslopja in njegovi trije sinovi so se pri reševanju premoženja nadihali dima in so potrebovali nujno medicinsko pomoč, eden od njih je dobil tudi opekline rok.