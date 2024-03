E-skiroji dosegajo že zelo velike hitrosti: s takšno je po naši cesti drvel eden

E-skiroji so v zadnjih letih postali zelo priljubljeni. Kako tudi ne, ko pa nas lahko za nizko ceno relativno udobno in brez napora pripeljejo do želene destinacije. Tudi hitri so lahko precej. Toliko, da krepko presežejo omejitve hitrosti. Eno precej veliko prekoračitev omejitve hitrosti so včeraj namerili v Letušu.

»Med izvajanjem meritev hitrosti s stacionarnim radarjem v Letušu, kjer je hitrost vožnje s prometnim pravilom omejena na 50 km/h, so izmerili hitrost voznika e-skiroja, ki je v naselju vozil s hitrostjo 68 km/h. Njegovo ravnanje je bilo neodgovorno in zelo nevarno,« so sporočili s Policijske uprave Celje.

Kot pravijo, v nesrečah s temi novodobnimi prevoznimi sredstvi praviloma prihaja do hudih telesnih poškodb. »Najpogostejše so poškodbe glave, sledijo zlomi okončin in ključnice ter udarnine. Predlani je na našem območju v prometni nesreči zaradi hudih poškodb umrl voznik e-skiroja. Marsikaj od naštetega se da preprečiti z varno uporabo e-skirojev in z uporabo primerne čelade in ščitnikov,« so zapisali na omenjeni policijski upravi.