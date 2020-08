Dve prometni nesreči v Pomurju, motorist huje poškodovan (FOTO)

FOTO: O. B.

Pomurski policisti so tudi danes, na sončno in vročo soboto, obravnavali nekaj prometnih nesreč, med katerimi tudi dve takšni, kjer sta udeleženca bila telesno poškodovana. Tako je Uprava RS za zaščito in reševanje poročala, da sta ob 11.10 uri v naselju Beltinci trčila osebno vozilo in motorno kolo. Motorist je pri tem utrpel težke telesne poškodbe in so ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Gasilci PGD Murska Sobota so nudili pomoč reševalcem ter izvajali požarno varovanje.Že pred tem, ob 9.39 uri sta na Glavni ulici v Lendavi trčili osebni vozili. Ena oseba se je pri tem poškodovala, zanj so poskrbeli reševalci ZD Lendava. Posredovali so tudi gasilci iz IGE Nafta Lendava, ki so do prihoda policije urejali promet, sanirali kraj izteklih motornih tekočin ter odklopili akumulator.