Drzna tatvina na parkirišču bencinskega servisa na avtocesti, lastnik oškodovan za 4.000 evrov

Jeseniški policisti so v četrtek, 19. decembra, nekaj čez 20. uro obravnavali drzno tatvino iz avtomobila na parkirnem prostoru bencinskega servisa na avtocesti.

Po do sedaj zbranih obvestilih je do parkiranega tujega avtomobila pristopil moški, se začel pogovarjati z osebo v avtomobilu, medtem, ko je drugi moški iz avtomobila izvedel tatvino ženske torbice, dokumentov, denarja in mobilnega telefona. S tem je tujega lastnika oškodoval za okoli 4.000 evrov.

Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.