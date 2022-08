Drzna spletna goljufija: prestregel elektronska sporočila in prenakazal denar

Policisti so obravnavali primer računalniške kriminalitete. Storilec je prestregel elektronska sporočila med podjetjema in se vmešal v komunikacijo ter pri izvajanju finančne transakcije zavedel plačnika, da je denar nakazal na njegov račun. Oškodovani družbi je poslal sporočilo, da je ta verjela, da ga pošilja prav podjetje, s katerim so poslovno sodelovali. Storilec pa je spremenil številko transakcijskega računa in oškodoval družbo.

Policija podjetja opozarja, naj pri izvajanju transakcij pred potrditvijo pri zanesljivem viru še enkrat preverijo, ali so podatki pravi, da kasneje ne bi bili ogoljufani. Tarča tovrstnih goljufij so podjetja, škode pa običajno večje. Zlasti ranljivi so lahko operacijski sistemi, ki se ne posodabljajo več in ki so brez ustrezne zaščite. Previden pa je treba biti tudi pri odgovarjanju na elektronsko pošto. Ne odgovarjajte avtomatično in vedno preverite podatke elektronskega naslova – da je prejemnik dejansko tudi pošiljatelj in ne nekdo drug. Pozorni bodite na podrobnosti.