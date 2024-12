Družinska drama v Krškem: 39-letni nasilnež partnerko pretepal in z njo ponižujoče ravnal

Policisti PP Krško so bili obveščeni o nasilju v družini na območju Krškega. Ugotovili so, da je 39-letni nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko. Žrtev je pretepal in z njo ponižujoče in grdo ravnal. Zaščitili so žrtev, nasilnežu odvzeli prostost in in ga pridržali. Izrekli so mu prepoved približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo.

O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.