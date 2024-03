Družina Prešeren je v zadnjem času doživela dve veliki nesreči (FOTO)

Medtem ko so se v četrtek na pokopališču v Jarenini blizu Pesnice pri Mariboru v družinskem krogu poslovili od petletnega fantka, ki ga je 29. februarja med igro na domačem dvorišču do smrti stisnil težji predmet, se je otrok hudo ponesrečil tudi na Goričkem. Sirene reševalnih, gasilskih in policijskih vozil niso napovedovale nič dobrega. FOTO: Oste Bakal Nekaj minut pred pol peto popoldne je zastal dih mnogim Goričancem na območju občine Grad. Reševalna, gasilska in policijska vozila ter nato še helikopter Slovenske vojske so hiteli proti domačiji v Dolnjih Slavečih. Slutili so, da se je zg...