Dramatično dogajanje na Blejskem jezeru, posredovali tudi policisti

Ob 7.20 so blejski potapljači in gasilci na Blejskem jezeru iz vode povlekli na čoln osebo, ki je ponoči plavala v jezeru. Prepeljali so jo do obale in predali policiji, poroča uprava za zaščito in reševanju.



Kaj točno se je zgodilo, smo preverili pri kranjski policijski upravi. »Obravnavana je bila prijava pogrešanega plavalca, ki se dlje časa ni vrnil na obrežje. Moški, državljan Nizozemske, je bil najden,« pojasnjujejo kranjski policisti. Plavalca so opozorili na neodgovorno početje, sicer pa je z njim vse v redu, prav tako niso ugotovili znakov kaznivega ravnanja.





