Dramatični ponedeljek! Gasilci na Celjskem z vsemi močmi gasili tri požare

S celjske policijske uprave so prišla poročila o kar treh požarih stanovanjskih hiš, ki so se vneli v ponedeljek. Začelo se je že okoli 4. ure zjutraj, ko so bili obveščeni o požaru na Rjavici, na območju Policijske postaje Rogaška Slatina.

Vzrok požara na Rjavici še ni potrjen.

»Po dosedanjih podatkih je zagorelo v objektu ob stanovanjski hiši, od koder se je ogenj razširil na ostrešje hiše. Vzrok požara še ni potrjen,« je sporočila tiskovna predstavnica Milena Trbulin. Na PGD Steklarna Rogaška Slatina so pojasnili, da so skupaj s kolegi iz PGD Rogaška Slatina pogasili objekt, odklopili elektriko, odklopili plin in zavarovali sosednje objekte. Odstranili so tudi kritino in sončne module ter prekrili pogoreli del ostrešja.

Škoda bo velika. FOTO: Pgd Steklarna Rogaška Slatina

Nočni požar je zajel hišo na Rjavici. FOTO: Pgd Steklarna Rogaška Slatina

Toplotni preboj dimnika

Okoli 13.30 so policiste obvestili o še enem požaru, in sicer v Gabrovniku, na območju Policijske postaje Slovenske Konjice. Ta je prav tako izbruhnil na ostrešju stanovanjske hiše. »Najve

rjetneje je zagorelo zaradi toplotnega preboja dimnika v mansardnem delu stanovanjske hiše,« je pojasnila Trbulinova.

99 GASILCEV je krotilo požar v Sv. Lovrencu.

Nekaj čez 18. uro pa so pristojne službe odhitele še na kraj tretjega požara, tokrat v Sv. Lovrenc na območju Policijske postaje Žalec. Tudi v tem primeru je ogenj uničil ostrešje stanovanjske hiše. Da je šlo za obsežen požar, priča dejstvo, da ga je po pojasnilih Gasilske zveze Prebold gasilo kar 99 gasilcev z osemnajstimi vozili iz PGD Sv. Lovrenc in drugih prostovoljnih okoliških društev ter iz Gasilske zveze Žalec.

Gorelo je tudi v Sv. Lovrencu. FOTO: Gasilska Zveza Prebold