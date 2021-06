Drama v zraku nad Slovenijo: naglo je začel izgubljati višino

V sredo ob 15.42 je bila policija obveščena o nesreči 47-letnega poljskega jadralnega padalca na pobočju Kovka v občini Ajdovščina. Ta je vzletel na vzletišču za jadralne padalce Lijak pri Novi Gorici. Letel je iz Sinjega vrha proti robu vzletišča, ker pa je v zraku prišlo do nenadne spremembe smeri vetra, ga je potisnilo k tlom. Pri hitrem pristanku si je poškodoval nogo.



Posredovala je ekipa reševalcev GRS Tolmin, enota Ajdovščina, nato pa so huje poškodovanega Poljaka prevzeli člani dežurne ekipe HNMP z Brnika in ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.



O dogodku so policisti poleg pravosodnih organov obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreči in incidentov, o ugotovitvah pa bodo s pisnim poročilom še okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: