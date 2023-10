Drama v Šmarju-Sapu: iz šole evakuirali učence, učiteljica z opeklinami

Uprava za zaščito in reševanje poroča o požaru v šoli. Ob 11.02 je na Ljubljanski cesti v naselju Šmarje-Sap v osnovni šoli v varovani omari za kemikalije prišlo do kemijske reakcije različnih nevarnih snovi in pri tem zagorelo.

Učiteljica začela z gašenjem požara

Gasilci PGD Šmarje-Sap, Grosuplje in GB Ljubljana so nudili pomoč pri evakuaciji učencev iz objekta šole, dokončno pogasili požar omare in prezračili prostore. Učiteljica, ki je pričela z gašenjem požara je pri tem utrpela opekline po dlaneh.