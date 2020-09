V ponedeljek ob 17.47 je pod vrhom Mangarta v občini Bovec na višini okoli 2660 metrov obstala 27-letna nemška planinka, ki si z gore zaradi slabega vremena in snega ni upala vrniti.



Gorski reševalci GRS Bovec so okoli 21. ure prispeli do planinke. Ta je bila nepoškodovana, a podhlajena in nezmožna hoje. Kar 16 reševalcev GRS Bovec jo je na nosilih prineslo do Mangartskega sedla, kjer so jo okoli 3. ure predali reševalcem NMP Tolmin.