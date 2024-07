Drama v Piranu: želeli izvajati likvidacije, policisti so jim to preprečili

V Piranu so zaprli Belokriško cesto, na kraju je več kriminalistov v civilu, poroča Radio Prvi. Policija naj bi izvedla akcijo z namenom preprečevanja organiziranega kriminala.

Aretirali so tri osebe, zoper katere so bila uporabljena prisilna sredstva, so poročali in dodali, da je ena oseba jzaradi lažjih poškodb potrebovala zdravniško pomoč.

Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so pojasnili, da so kriminalisti izvajali ukrepe v sklopu preiskave uradno pregonljivega kaznivega dejanja, ki jih usmerja pristojno državno tožilstvo. Oseba, ki se je med postopkom lažje poškodovala, je potrebovala zdravniško pomoč. Poškodovan ni bil nihče drug. Kot so še navedli, v postopku prijetja niso uporabili strelnih orožij in varnost drugih oseb ni bila ogrožena. Policisti so med akcijo zaprli Belokriško cesto in promet preusmerili, so poročale Primorske novice.Zaradi interesa preiskave, ki še poteka, drugih podrobnosti še ne morejo podati, so še poudarili na omenjeni policijski upravi.

24ur ob tem poroča, da je policija aretirala dva pomembna pripadnika mednarodnega organiziranega kriminala. Pripadniki Kavaškega in nasprotnega Škaljarskega klana so, kot kaže, nameravali v Sloveniji izvajati likvidacije, a so jim slovenski policisti prekrižali načrte.

