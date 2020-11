Drama v četrtem nadstropju, ženska v bolnišnici

Nedelja se ni najbolje začela za Mariborčanko, ki so jo po manjšem požaru odpeljali v bolnišnico.



Ob 10.13 je v Krekovi ulici v Mariboru v četrtem nadstropju večstanovanjskega objekta zagorela plastična kad, ob kateri je bila postavljena sveča, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Lastnica stanovanja je z vodo pogasila svečo in tlečo kad.



Posredovali so gasilci JZ GB Maribor in PGD Maribor, ki so z manjšo količino vode dokončno pogasili manjše žarišče požara in prezračili prostore.



Kad je uničena, kopalnica pa poškodovana zaradi dima.



Zaradi vdihavanja dima so lastnico prepeljali v UKC Maribor.