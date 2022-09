Drama v Bohinju: vozilo v jezeru, niso vedeli, ali so v njem ujeti ljudje (FOTO)

V sredo ob 9.50 je avtokampu v Ukancu večje osebno vozilo, prirejeno za kampiranje, zdrsnilo v Bohinjsko jezero. »Ob prijavi dogodka ni bilo podatka, ali so v potopljenem vozilu ujeti ljudje. Pred prihodom gasilcev so gostje kampa vozilo v plitvejši vodi že potisnili do brežine. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica ter ekipa CZ za reševanje na vodi in iz vode Bohinj so zavarovali kraj dogodka, vozilo dokončno potisnili iz vode in stabilizirali proti nadaljnjim zdrsom ter odklopili akumulator. S čolnom je bilo pregledano širše območje potopitve za morebitne iztekle motorne tekočine, izpust ni bil zaznan. Skladno z načrtom so bili aktivirani tudi gasilci PGD Bled in Podvodna reševalna služba Bled,« so sporočili iz PGD Bohinjska Bistrica.