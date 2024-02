Drama ob Savi v Črnučah: s psom padla v reko

Ob 17.41 je na levem bregu reke Save v bližini črnuških vrtičkov v Ljubljani sprehajalki s psom zdrsnilo v reko Savo. Pri tem se ji je uspelo ujeti za vejo, s klicanjem je pridobila pomoč očividcev, ki so jo izvlekli na brežino, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje. Gasilci GB Ljubljana so jo skupaj z reševalci NMP UKC Ljubljana oskrbeli in prenesli do reševalnega vozila.