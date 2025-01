Drama na koprskem gradbišču: Štajerec zagrabil za iztegnjen prst Bosanca in mu ga zvil

Na gradbišču trgovskega centra v Kopru je v petek prišlo do spora med dvema delavcema. Zaradi hrupa na gradbišču so se delavci na gradbišču pogovarjali glasneje, kar je zmotilo 43-letnega moškega, doma iz Štajerske. Ta je enega od delavcev opozoril, da naj ne kriči, nakar mu je delavec, sicer 44-letni državljan BiH, zažugal nazaj s prstom.

Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe

Štajerec je nato slednjega zagrabil za iztegnjen prst in mu ga zvil. Bosanski državljan je potreboval zdravniško pomoč in je obiskal Splošno bolnišnico Izola, kjer so ugotovili, da ima zvin prsta, kar je opredeljeno kot lahka telesna poškodba. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe.