Domžale: z nožem grozil zaposlenim in zahteval denar, policija prosi za pomoč

Včeraj okoli 13. ure se je v eni izmed trgovin na območju Domžal zgodil poskus ropa. Za zdaj še neznani osumljenec je vstopil v trgovino in od zaposlenih zahteval denar, pri tem pa jim zagrozil z manjšim nožem.

Odtujiti je nameraval kaseto z denarjem, kar pa so mu zaposleni preprečili, in je zbežal iz trgovine. Odtujil pa je košaro s prehrambnimi izdelki v vrednosti nekaj deset evrov.

V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in iskanje storilca.

Opis storilca

Moški, star približno 40 let, močnejše postave, visok okoli 175 cm, oblečen v temne kavbojke, temno bundo s črtami in kapuco. Nosil je sivo kapo s ščitkom in črna sončna očala, pri sebi je imel zeleno nakupovalno vrečko.