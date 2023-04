Doma imel pravi arzenal (FOTO)

S celjske policijske uprave poročajo, da so na Koroškem v minulih dneh opravili hišno preiskavo pri moškem, ki so ga pred tem obravnavali zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini in mu izrekli tudi ukrep prepovedi približevanja žrtvi.

Čakata ga kazenska ovadba in prekrškovni postopek.

»Pri hišni preiskavi smo našli in zasegli več kot 800 nabojev za različne vrste orožja, nekaj manj kot 500 cm vžigalne vrvice, okoli 260 g smodnika, več kot 30 različnih pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok in katerih uporaba je v Sloveniji prepovedana. Prav tako smo mu zasegli manjšo količino prepovedane droge, najverjetneje kokaina,« so zapisali.

Obravnavali so ga zaradi nasilja v družini in mu izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi.

Osumljenega bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini in zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje orožja in eksploziva in prometa z njima. »Sledita še prekrškovna postopka zaradi posesti prepovedanih pirotehničnih izdelkov in prepovedane droge,« so dodali.