Do smrti izmučili psa

Tudi zadnji počitniški konec tedna v gorah je minil tako kot vsi dosedanji – z obilico gorskih nesreč in posredovanj gorskih reševalcev Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) in Letalske policijske enote. Pri tem je moral helikopter v petek intervenirati trikrat, v soboto šestkrat, nadaljevalo pa se je tudi včeraj.

23 LJUDI je letos umrlo v gorah.

Med vsemi intervencijami, med katerimi jih je bilo kar precej potrebnih zaradi slabe opreme in popolne neizkušenosti, še posebno izstopa petkovo neuspešno posredovanje pri bivaku pod Skuto, kjer je družina do smrti izmučila svojega psa in je bil zanj prihod reševalcev prepozen. Bivak je zadnja leta zaradi objav na družbenih omrežjih postal zelo priljubljen med tujimi turisti, ki niso dorasli zahtevnemu brezpotju, ki vodi do njega.

Poginulega psa in njegove lastnike so gorski reševalci prepeljali v dolino. FOTO: GRZS

Kot so sporočili z GRZS, so iz Regijskega centra za obveščanje Ljubljana prejeli klic, da je pri bivaku pod Skuto onemogel pes. »Žal je kuža kljub pomoči reševalcev dežurne ekipe GRZS z Brnika poginil. Skupaj z lastniki smo ga s helikopterjem Slovenske policije prepeljali v Kamnik,« so sporočili.

Po zahtevnem brezpotju so francoski turisti poleg malčka, obutega v navadne superge, do bivaka gnali tudi psa. FOTO: Jošt Gantar/PD Ljubljana Matica

Izvedeli smo, da je bil pes pasme zlati prinašalec, družina pa iz Francije. S seboj so imeli okoli pet let starega otroka v navadnih supergah na ježka, kuža pa se je že dolgo pred bridkim koncem obotavljal, težko dihal in se ustavljal.

Pasja tragedija je na družbenih omrežjih sprožila ogromno ogorčenja, mnogi so ravnanje družine, ki je v najhujši vročini rinila navzgor, vse dokler jim ni pes pred očmi izdihnil, obsodili kot noro ravnanje in celo umor. »Tudi otrok je bil brez kakršne koli opreme ali zaščite na predelu, kjer se kamenje konstantno vali dol! Katastrofa in upam, da boste začeli take primere tudi kaznovati,« je bil ogorčen eden od komentatorjev, ta je družino srečal med potjo. V gorah je letos umrlo že 23 ljudi.