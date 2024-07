Divje v Krškem: Z nožema in palico nad policista

Nekaj po 10. uri v sredo so na novomeški policijski upravi prejeli klic na pomoč z območja Krškega, kjer naj bi moški napadel ženo, jo poškodoval in ji grozil. Krška policista sta na kraju dogodka našla poškodovano in prestrašeno žensko, nasilneža pa ni bilo.

Moža v modrem sta poskrbela za njeno varnost, potem pa začela iskati moškega; opazila sta ga v bližini. Nanju je kričal, vanju vrgel ošiljeno cev, potem pa izza pasu potegnil večja noža, mahal z njima in jima grozil, da ju bo ubil. »Opozoril in ukazov ni upošteval, zato sta zoper njega uporabila plinski razpršilec in sredstva za vezanje in vklepanje ter mu odvzela prostost. Zasegla sta mu noža in palico. Na kraj dogodka so policisti poklicali reševalce, ti so oskrbeli poškodovano žrtev nasilja v družini. Zoper 62-lenega nasilneža bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini in napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti,« so še dodali.

Nasilnež ni upošteval ukazov policistov, zato sta uporabila plinski razpršilec in lisice.

Okoli poldneva so krški policisti posredovali zaradi pretepa v Kerinovem Grmu. Vzpostavili so red in mir in ugotovili, da sta se sprla 36-letni moški in leto dni mlajša ženska, ki jo je nato moški napadel in poškodoval z lesenim kolom. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, tam so potrdili, da gre za lažje poškodbe. Policisti še preverjajo okoliščine in bodo na podlagi ugotovitev zoper 36-letnika ustrezno ukrepali.

V noči na četrtek pa so posredovali zaradi množičnega pretepa v naselju Gazice, kjer se je najprej sprlo in nato steplo pet ljudi, ki so v sorodstvenem razmerju in so bili pod vplivom alkohola. Trije so zaradi poškodb potrebovali zdravniško pomoč. Policisti bodo na podlagi ugotovitev in zbranih obvestil kršiteljem izdali plačilne naloge.